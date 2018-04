Video: Ragnar Klavan viskas Henri Anieri kulul nalja. Või ei visanudki?

Klavani sõnul on koondises atmosfäär väga hea, kuid toakaaslane võiks mõnikord parem olla. Kui koondise kaptenilt küsiti, kes ta toakaaslane on, siis vastas Klavan järgmiselt: «Henri Anier.»

Rahvuskoondis mängib see aasta Balti turniiri mängud esmakordselt Rakveres. Klavani sõnul on eesmärgid suured. Muuhulgas rääkis Klavan välkintervjuus, keda ta ootab staadionile kaasa elama - loomulikult on selleks legendaarne korvpallitreener Andres Sõber, kes juhendas aastaid Rakvere Tarvast.