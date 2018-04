Endiselt võiduta Hamilton: Mercedes pole praegu kiiruselt parim meeskond

Hooaja avaetapil Austraalias olid Mercedesed märgatavalt teistest meeskondadest kiiremad, kuid poodiumi kõrgeimale astmele kerkis juhuste kokkulangemisel hoopis Ferrari piloot Sebastian Vettel. «Oleme esinenud kehvasti alates Melbourne’ist,» rääkis britt väljaandele Motorsport.

Kolme etapi järel on Mercedesed endiselt võiduta – kui Austraalias ja Bahreinis triumfeeris Vettel, siis Hiinas teenis võidu Red Bulli sõitja Daniel Ricciardo. Mercedesed on kuuest võimalikust poodiumikohast saavutanud neli. Ferraril on kirjas samuti neli esikolmikukohta, kuid Red Bullil vaid üks.

«Oleme kiiruselt teine või kolmas meeskond praeguse seisuga, seega on meil arenemisruumi,» selgitas Hamilton. «See, mida meeskond on aastate jooksul näidanud, tõestab, et oleme suurepärased ja jätkame selle nimel töötamist.»

Punktiarvestuses jääb Hamilton kolme etapi järel Vettelist maha üheksa silmaga. Hamiltoni sõnul peab midagi muutuma, sest vastasel juhul on tiitlit äärmiselt keeruline kaitsta. «Kui see jätkub sellisel moel, siis väga raske on võita,» kommenteeris Hamilton.