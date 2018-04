Jalgpalli otsepilt: peatreenerita Trans võõrustab tabeliliidrit Levadiat

FCI Levadia asub 26 punktiga hetkel tabeli tipus, sama punktisummaga paikneb teisel kohal Nõmme Kalju. Trans on kümne mänguga kogunud 16 punkti ja see annab viienda positsiooni. Omavahelises eelmises kohtumises teenis FCI Levadia veenva 5:0 võidu. Kahe tabamusega särasid Roman Debelko ja Muamer Svraka, ühe lisas Nikita Andrejev.

Transi suurimaks väravakütiks on hetkel Dmitrii Barkov viie tabamusega, FCI Levadia poolelt on kaheksa väravat kirja saanud Debelko. Transi poolelt jääb kohtumisest eemale poolkaitsja Dmitri Prošin, juhendamiskeelu all on endiselt peatreener Adjam Kuzjajev.

Transi juhendaja Kuzjajev: «Eelmise mängu kaotus ei olnud kahetsusväärne, vaid väga rumal. Kahjuks kõikides väravates mis meile löödi, olime meie ise süüdi. Meid ootab jälle tugev vastane, peame eelmise mängu häbi maha pesema.»

Narva meeskonna väravavaht Artur Kotenko: «Ma ootan väga põnevat mängu. Kodus mängime hästi, kellelgi pole siin lihtne. Loomulikult soovime esimese mängu kaotuse eest revanši võtta. Vastane on vääriline, nendega on huvitav ja meeldiv mängida. Igal meeskonnal aga on oma tugevad ja nõrgad küljed. Katsume nende tugevused likvideerida ja nõrkusi kasutada oma kasuks. Mäng aga paneb kõike oma kohale. Ootame kõiki staadionile.»

Levadia peatreener Aleksandar Rogic: «Algab huvitav ja mänguderohke maikuu, kus meid ootavad vähemalt kaheksa ja loodetavasti üheksa mängu. See on parim aeg ja võimalus oma iseloomu ja kvaliteedi näitamiseks. Alustame väga raske mänguga Narvas. Trans on heal tasemel meeskond, kes pole oma koduväljakul veel ühtegi mängu kaotanud, Üritame oma meeskonnavaimu, ühtsuse ja pühendumuse abil hea tulemuse saavutada, mis aitab meil liikuda oma eesmärkide suunas.»