Otseblogi: Mohamed Salah põrmustab oma endist koduklubi

Klopp kaitses patuoinas Lovreni

Liverpooli keskkaitsja Dejan Lovren (paremal) ja väravavaht Loris Karius. Anthony Devlin/AFP

Suure tõenäosusega hakkab täna koos maailma kalleima kaitsja Virgil van Dijkiga Roma rünnakuid kahjutuks tegema Dejan Lovren ja meie lemmik Ragnar Klavan jääb varumeheks.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp esines kohtumise eel kaitsekõnega horvaadi aadressil. «Terve Liverpooli pere on rahulolematu, et pole juba ei tea kui kaua trofeed võitnud. Alati leitakse süüdlane. Sestap on väga raske siin väravavaht olla. Kui sa pole just Sami Hyypiä, on ka kaitsjana elu äärmiselt keeruline,» lausus Klopp The Guardianile. «Inimesed mäletavad Dejani vigu. Aga mina ütlen: kui peaksin looma geneetiliselt ühe keskkaitsja, oleks see tema. Tugev, kiire, mängib mõlema jalaga, võimeline hüppama läbi lae. Vaid keskendumist oleks vaja parandada.»