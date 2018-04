Jürgen Klopp: me ei ole Barcelona

«Õppisin seda, et me oleme suutelised ka teise mängu võitma. Isegi siis, kui see mäng tuleb erinev. Roma vajas meie vastu kindlasti väravat. See ei tohiks hoiatusena kõlada, kuid me ei ole Barcelona. Barelona on üks kahest või kolmest maailma kõige paremast meeskonnast ning nad on viimaste aastate jooksul palju võitnud. Meie ei ole,» ütles Klopp.