Meeke kiiruste vähendamisest: ma ei mõista FIA argumente

«On päris palju asju, millega kohaneda. Suurema võimsuse ja parema aerodünaamika peale pole vaja mõelda, nende potentsiaali kasutame me automaatselt ära. Suurim erinevus on aga keskdiferentsiaal. Ühe nupuvajutusega on võimalik teha auto kas perfektseks või väga raskesti sõidetavaks,» ütles Meeke.