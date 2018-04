Pupart: ilmselt oleksin koondisekutsest loobunud

Kuigi seoses klubis toimunud muudatuste ja treenerivahetusega oli viimane hooaeg üsna keeruline, tõdes Täht, et lahku mindi sõbralikult. «Kuna suutsime viimase mängu võita, siis vähendas see ka kõike negatiivset, mis sel aastal olnud. Suhted klubi presidendiga pole kõige paremad, aga lahku läksime emotsionaalselt ja vanad asjad unustati. Kindlasti oli viimane hooaeg kõige iseseisvam, varasemalt hoidis Gianni (Lubini endine ja Eesti koondise praegune peatreener Gheorghe Cretu-toim) mingeid asju ise ohjes, mida praegused treenerid teha ei suutnud,» rääkis Täht.

Eestis saab Täht enne rahvusmeeskonna laagri algust nädalakese puhata. Kuigi pidi hooaja keskel hüppeliigese vigastuse tõttu mängupausi tegema, on tervis ja vaim koondisemängudeks valmis. «Koondise esimene tsükkel pole ka väga pikk. Vigastus on unustatud, aga kogu edasise karjääri pean mängima hüppeliigese kaitsmetega, mis mind siiani veidi häirib. Aga tuleb ära harjuda,» sõnas Täht.

Pupart: tahan suvel lapsi kasvamas näha

Keith Pupart veedab pärast hooaja lõppu aega perega ja on avatud pakkumistele uue koduklubi osas. «Mingid variandid on õhus olnud, ent allkirja kuskile veel pannud pole, seega nimeliselt millestki rääkida ei tahaks. Hetkel võtan asja rahulikult ja olen pakkumistele avatud. Loodan välismaalt mingi võimaluse leida, niipalju taset peaks mul veel olema,» sõnas mängumees.

Pupart selgitas ka olukorda rahvusmeeskonna kutse saamise ümber. «Võttes arvesse olukorda, et ma hooaja sees oma pere juurest eemal olen, siis tahan suvel oma lapsi kasvamas näha ja perega aega veeta. Kui oleksin kutse saanud, siis oleksin sellest tõenäoliselt loobunud. Lisaks pere faktorile tahan ma veel mõned hooajad kõrgel tasemel klubivõrkpalli mängida, aga vanus on juba selline, et pean kehale ka puhkust andma. Klubivõrkpall on see, mis toob leiva lauale ja pean kuskilt tagasi hoidma,» ütles Pupart. See info oli ka koondise treeneritel olemas.