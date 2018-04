Raul Must jõudis EMil 16 parema sekka

Must hoidis mõne punktilist eduseisu terve mängu vältel ja võitis kohtumise 21:19, 21:16. «Olen rahul, et võitsin ja ei mänginud pikka mängu ning säästsin energiat homseks. Lale on kiire mängija ja läheb riskilöökidele, pidin olema pidevalt valmis ja mitte laskma tal mängu kontrollida,» kommenteeris Must mängu.