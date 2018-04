Enne mängu:

Braavo-hüüete põhjus oli lihtne – Lewandowski oli löönud Reali võrku neli väravat ja juhtinud meeskonna 4:1 võiduni. Selle esitusega tõusis Lewandowski ründajate koorekihi sekka, kus püsib kindlalt tänaseni. Täna õhtul on vahepeal Dortmundi Borussia särgi Müncheni Bayerni oma vastu vahetanud Lewandowskil võimalus taas Meistrite liiga poolfinaalis Reali sügavalt haavata ning aidata Bayern oluliselt lähemale Meistrite liiga finaalile.

Bayerni järjestikused pettumused

Viimati mängis tänavu kuuendat aastat järjest Saksamaa meistriks kroonitud Bayern finaalis just tolsamal 2013. aastal. Lewandowski ja Borussia jäid finaalis Bayernile 1:2 alla ning peatreener Jupp Heynckes saadeti võidukalt erru, et teha ruumi maailma nõutuimale jalgpallitreenerile Pep Guardiolale.

Oodatud edu aga Baierimaale ei saabunud. Kõigil kolmel Guardiola hooajal langeti Meistrite liigas konkurentsist poolfinaalis, vastaseks Hispaania klubi (2014 Real, 2015 FC Barcelona, 2016 Madridi Atletico). Nukker seeria jätkus mullu Carlo Ancelotti käe all, kui veerandfinaalis jäädi alla Realile.

Nüüd on Heynckes Bayerni tüüri juures tagasi – 73-aastane treener kutsuti sügisel pensionilt tagasi asendama sule sappa saanud Ancelottit – ning Baierimaa pakatab (l)ootusest finaaliuks taas avada. Heynckese jaoks sisaldaks võit Reali üle ka parajat annust kättemaksu, sest 1998. aastal juhendas ta Hispaania klubi 32-aastase pausi järel Meistrite liiga võiduni, aga sai kaheksa päeva hiljem ikkagi sule sappa. Ettekäändeks toodi meistrivõistluste neljas koht.

Et Real on haavatav, tõestas veerandfinaali korduskohtumises Torino Juventus, kes asus võõral väljakul 3:0 juhtima ja langes konkurentsist alles läbi viimase minuti suure eksimuse – Itaalia klubi kaitsjad tegid karistusalas rumala vea ja Real teenis penalti, mille Cristiano Ronaldo realiseeris.

Reali hooaeg on muudel rinnetel igatpidi vussis – Hispaania kõrgliigas mängiti tiitlišansid maha juba sügisel ja karikasarjast langeti välja jaanuaris. See asetas peatreener Zinedine Zidane’i surve alla vaatamata kahele järjestikusele Meistrite liiga tiitlile. Ühelt poolt võib ta juba maikuu lõpus saada alles kolmandaks jalgpallitreeneriks läbi aegade, kes tulnud kolm korda Euroopa meistriks (seni on seda suutnud Bob Paisley ja Ancelotti), teisalt aga ametist priiks saada.