Kas Liverpool suudab Madridi Reali rünnakuid tõrjuda ja Salahi endale jätta?

Pole just kuigi suur saladus, et Hispaanias hoitakse Salahil hoolega silma peal. Detsembris tuli avalikuks, et Madridi Reali peatreener Zinedine Zidane sooviks Salahi just Madridi tuua. Toona hinnati Salahi väärtuseks 100 miljonit naela, praegu võib potentsiaalne üleminekutasu olla suisa 200 miljonit, kirjutab Sportsmail.