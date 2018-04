Otseblogi: millist kiirust näitab Ott Tänak Argentina ralli testikatsel?

Sõitjatele ja autodele on Argentina kindlasti üks aasta raskemaid rallisid. Katsete iseloom ja teekate on erinevad, alates pehmest liivasest pinnasest ja lõpetades kividest palistatud teedega mägedes. Katsete piirkonnas on olnud juba mõnda aega üsna vihmane – nii jätkudes muutuvad teed pehmeks ja teiseks läbimiseks on oodata ka sügavamaid rööpaid.