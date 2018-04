WRC-sarjas näeb enneolematut kompromissi

Kuna Walesi ralli korraldajate plaani järgi oleks suur osa punktikatsest sõidetud asfaldil, ei meeldinud FIA-le neile esitatud plaan. Autoralli MM-sarja eeskirjades on kirjas, et punktikatse peab olema rallile iseloomulik ehk Walesi ralli puhul peab see toimuma kruusal, mitte asfaldil.