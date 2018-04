Rally Estonia korraldaja: Tartu on WRC-sarja promootorite hinnangul ideaalne rallilinn

«Minu mäletamist mööda olid meil kõige suuremad probleemid katsetel, kus oli savine ja liivane pinnas. Ühe katse stardis ei püsinud autod enam teel, vaid hakkasid vajuma, külg ees, kraavi stardijoonel. Autod startisid kraavist ning üritasid tee peale tagasi tulla, et kellade vahelt läbi sõita,»meenutas ta ning lisas: «Kui on muutlik ilm, siis see saab olema kindlasti üks faktor.»

Silver Kütt FOTO: TOOMAS TATAR / PM/SCANPIX BALTICS

Kes võiks aga Argentina ralli võita? «Kindlasti on siin mängus kogemused, aga tänavune hooaeg on näidanud, et midagi kindlat pole. Meil on asfaldispetsid ja kruusaspetsid, aga tulemused ei kajasta neid suundumusi. Mina ei julgeks kedagi ennustada. Loomulikult loodan, et Otil (Tänaku-toim) läheb hästi, aga ralli on läbi siis, kui autod on finišis ning žürii on tulemused kinnitanud.»

Kütt on ka Rally Estonia korraldaja, mida soovitakse tulevikus näha ka WRC-kalendris.

Peame väikeses Eestis tegema midagi väga teistmoodi!

«Enda mõttes korraldame testrallit, et seda viia MM-tasemele. Kui istume kodus, ei tee me kunagi WRC-rallit. See pole võimatu, see on võimalik, aga peame väikeses Eestis tegema midagi väga teistmoodi ja ägedalt, et selline asi juhtuks!»

Kütt avaldas, et WRC-sarja promootorite hinnangul on ideaalne ralli korraldajalinn 100 000 elanikuga.