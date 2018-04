Ott Tänak: meie auto võib ralli võita!

«Ma usun, et meie auto võib ralli võita! Ralli testikatselt tulime läbi hea enesetundega, nüüd tuleb meil lihtsalt hommikuks välja puhata, sest kogu nädalavahetus on üsna karm,» sõnas Tänak pärast avakatset.

Avakatse kiireim Neuville ütles katse finišis, et täna läheb õigeks ralliks. «Eelmisel aastal läks meil hästi, proovime sama korrata ka sel aastal,» ütles Neuville.

Esimesel katsel 0,4 sekundilise kaotusega kolmandat aega näidanud Sebastien Ogier kiitis aga Argentina publikut. «Siin on alati mõnus atmosfäär. Inimestel on siin ralli vastu peaaegu samasugune kirg nagu jalgpalli vastu. Usun, et reedest kujuneb katsumus, kuid annan endast parima!»