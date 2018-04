Pogba avaldas, miks ta teistest oluliselt rohkem kriitikat saab

Prantsusmaa koondislane on sel hooajal 23 mänguga löönud Inglismaa kõrgliigas viis väravat ning andnud 10 väravasöötu. Teda on sel hooajal meedias korduvalt kritiseeritud, kuid mitte tema keskväljaoskuste poolest.

«See on päris naljakas, sest mind ei kritiseerita keskväljal mängimise oskuste pärast. Inimesed hindavad mind väravate ja väravasöötude järgi. Võin teha suurepärase mängu, kuid kui ma väravat ei löö, ütlevad nad lihtsalt, et mängisin normaalselt. Mõne teise mängija puhul öeldakse sellisel juhul, et ta oli mängu parim,» ütles Pogba.