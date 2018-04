Eesti hokiguru: meie meeskond pole kunagi mänginud nii ilusat jäähokit!

Eesti koondis on seni turniiril võitnud Ukrainat 2:0, Rumeeniat viimase minuti väravast 1:0 ning alistunud vaid Jaapanile 1:2 ning sedagi lisaaja väravast.

Kaljuste sõnul on Eesti hokikoondis viimastel aastatel alati mänginud 1. divisjoni B-grupis püsimajäämise nimel. «Nii 2015 kui 2016 teeniti mõlemal korral kuueses alagrupis üks võit ja viies koht, mullu saadi kaks võitu ja neljas koht,» meenutas Kaljuste. «Tänavuse turniiri algus on näidanud, et oleme nüüd võimelised mängima B-grupis medalitele või hea õnne korral ka turniiri võidu eest.»

Eesti poolelt mängivad endiselt suurt rolli kauaaegsed koondise tugisambad Andrei Makrov, Lauri Lahesalu, Robert Rooba, Villem-Henrik Koitmaa ja Aleksandr Petrov. Turniiri on aga samuti hästi alustanud nooremad tulevikutegijad Robert Arrak, Ed Slessarevski ja Vadim Vasjonkin.

Kaljuste hinnangul ei ole Eesti kunagi nii ilusat hokit mänginud ning eriti paistab silma hea koostöö treenerite ja mängijate vahel. «Väga oluline on treenerite poolt õige taktika nõudmine, aga kindlasti veel olulisemaks osaks on tahe mängida ühtse meeskonnana, sest just meeskonnana tegutsedes on võimalik võita endast eeldatavalt tugevamaid vastaseid,» uskus Kaljuste.

OlyBeti ennustuste juhi Vladimir Dratšjovi sõnul olid turniiri eel favoriitideks pigem Ukraina, Jaapan ja kodus mängiv Leedu, kelle eest on mängimas ka NHLi kogemustega Dainius Zubrus ja Darius Kasparaitis. «Seni on kõik kolm kohtumist võitnud Leedu ka favoriidikoormat õigustanud, ent teist positsiooni hoidva Eesti sedavõrd edukas turniiri algus on jahmatanud ilmselt paljusid asjaosalisi,» märkis ta.

«Üle pika aja on tõesti lootus, et üks Eesti meeskonnasport ületab ja üllatab. Tahaks loota, et Rumeenia mäng oli ainuke turniiri pisut kehvem esitus ning pärast väikest puhkust antakse Horvaatia kui võrdväärse vastase vastu endast kõik, et viimases mängus juba nö «winner takes it all» põhimõttel leedukaid karukoopas võita,» ütles Dratšjov, kelle sõnul on hetkeseisuga Eestil turniirivõidu ja 1. divisjoni A-gruppi pääsemise koefitsiendiks 8,0.