Kokkupõrge kitsedega murdis Eesti ratturi jalaluu

«Sõitsime neljakesi, mina olin grupis teisel positsioonil ja otseselt loomi ei märganud. Minu ees vändanud kaaslased aeglustasid ootamatult ning halbade asjaolude tõttu leidsin mina end asfaltteelt külili. Ühe jala sain pedaali küljest lahti ja see jäi kukkudes ratta alla nii halvasti, et murdsin pindluu,» meenutab Mõttus.

«Tundsin, et pilt hakkab eest minema, üritasin rahu säilitada. Jalg tegi haiget, kuid mõne aja möödudes tundus, et saan edasi sõita. Minna oli veel umbes paarkümmend kilomeetrit. Koju jõudes sain aru, et midagi on väga valesti, jalale ei saanud enam toetada,» ütles rattur, kes suundus otsejoones arstide juurde.