Fotod: Latvala lõhkus autot, ent loodab homme jätkata

«See on väga salakaval ralli ja sel katsel oli palju kivi, kahjuks sai ta ühele pihta ja lõhkus parema esivedrustuse. Kõige rängem on see talle endale, sest ta lausa lendas katsel ja võinuks liidriks tõusta. Olen kindel, et ta oleks suutnud siin võita, aga... Vedrustus sai pihta ja autost kadus ka õlisurve, loodetavasti suudame selle vähemalt homseks korda teha,» rääkis murtud moega Mäkinen.