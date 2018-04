Kehra peatreener poolfinaalseeriast: ei oodanud 3:0 võitu

Kohtumise tähtsuse kohaselt olid nii Viljandi spordihoone kui mänguväljak elektrit täis ning mäng oli tasavägine ja tulinegi avasekunditest peale. 4. minutil viis Kristo Voika vise mulgid esmakordselt poolfinaalseerias 2:1 ette. Peagi oli Kehra uuesti juhtimas, kuid siis haaras ohjad Viljandi valgevenelaste paar Sergei Rodjukov – Andrei Hapal ning 16. minutiks oli kodumeeskonna edu 8:5.

Imelises hoos oli Viljandi väravasuul Rasmus Ots, avapoolajal kogunes Eesti koondise esipuurivahile suisa 13 tõrjet. Kehra tagaajamine hakkas tulemust andma kui Indrek Normak viis minutit enne pausi tegi seisuks 11:10, siis vastasid mulgid kolme vastuseta väravaga ja kasvatasid edu hoopis neljale väravale.

Heas hoos veteran Kristo Järve suurendas küll Viljandi edu, kuid mulkide mängu hakkasid lõhkuma kaheminutilised karistused ning Kehra kasutas olukordi osavalt ja kiirelt. 39. minutil seadis Martin Nerut kiirrünnaku lõpetuseks tabloole viigi 18:18. Võõrustajad said uuesti kahega ette, ent külaliste mängumasin kogus tuure.

«Ütlen ausalt – ei oodanud, et seeria 3:0 võidame,» tunnistas Kehra peatreener Kaupo Liiva. «Eriti veel kui neist mängudest kaks olid Viljandis. Aimasime, et vastased liigselt joosta ei armasta ning rõhusime oma mängu ülesehituses kiire tempo peale. Täna oli võitlust palju, aga kannatasime esimese laine ära ja toonitasime veel vaheajalgi, et tuleb oma mängujoonisest kinni pidada.»