Järveoja rooli lubanud Tänak: ralli kõige hirmsam tund

Pressikonverentsi läbi viinud ajakirjanik Becs Williams sõnas, et oli veendunud Järveoja sõiduoskustes, aga muretses, kas Tänak kaarti oskab lugeda. «Kust sa tead, et tema sõiduoskused on head?» vastas Tanak Williamsile. «Ma lootsin, et saan veidi puhata, kuid need 70 kilomeetrit olid üsna tegusad. Ma pole kindel, et sain rohkem puhkust,» rääkis Tänak.