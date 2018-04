Taifuun-Tänak: minu enesekindel sõit tuleneb hästi käituvast autost

Argentina MM-rallil 12 senipeetud katsest kaheksa võitnud ja kindlat liidrikohta hoidev Ott Tänak, kelle ametlik rallitelevisioon on kiiruse tõttu ristinud «Taifuun-Tänakuks», lausus lõunase hoolduspausi eel, et on suutnud Toyota täpselt oma käe järgi sõitma panna.