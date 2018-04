Rahulolev Tänak: natuke imelik on teenindusse tulla nii, et kurta pole millegi üle

«Täna oli parem päev kui eile, vigu me ju ei teinud! Päris mõnus oli kõike kontrollida ja vooluga kaasa minna. Veidi kummaline on teenindusse tulla nii, et millegi üle polegi kurta! Aga kindlasti on meil veel palju arenguruumi. Praegu on mul siiski enesekindlust, et pingutada. El Condor ja Mina Clavero – MM-sarja aeglaseim katse – on veel ees. Kui sõidan need normaalse rütmiga läbi, on kõik hästi, aga see on ralli: kõike võib juhtuda,» rääkis eestlane.