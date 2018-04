Tänak enne viimast päeva: tunnen end enesekindlalt

«Kõik töötab väga hästi ja mul on autos väga hea tunne. Eriti eilsetel kiiretel ja voolavatel teedel, mis sobivad meie autole väga hästi,» rääkis Tänak Toyota pressiteate vahendusel. «Ma ei pingutanud nii palju kui reedel. Eilne oli rohkem kontrolli all, aga endiselt olid ajad üsna head. Hommikul olid keerulised olud paksu uduga, aga saime hakkama ja pärastlõuna oli väga nauditav,» kommenteeris eestlane.

Tänak edestab pärast 15. kiiruskatset teisel kohal olevat Thierry Neuville'i (Hyundai) 46,5 sekundiga. Kolmandal kohal on Neuville'i meeskonnakaaslane Dani Sordo, kes kaotab Tänakule minuti ja 8,2 sekundiga. MM-sarja üldliider Sebastien Ogier (M-Sport) hoiab enne viimast päeva ligi kaheminutilise kaotusega nejandat kohta.

Tänak rõhutas enne lõppvaatust, et viimasel päeval on ralli kõige raskemad kiiruskatsed. «Pean pühapäevastele katsete vastu üles näitama austust, sest El Condor ja Mina Clavero on võrreldes eilsega väga keerulised teed, aga tunnen end enesekindlalt.»