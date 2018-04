Tänak vähendas MM-sarjas punktivahet ja pikendas vägevat seeriat

Tänaku nimel on siiani ka MM-sarjas ainulaadne rekord: ta on võitnud sel hooajal kiiruskatseid kõikidel rallidel, kus ta on startinud. Monte Carlos tuli kiiruskatsetelt esikohti neli, Rootsis kuus, Mehhikos viis (sealhulgas punktikatse võit), Korsikal veel kolm ning Argentinas suisa 10. Kokku on Tänak võitnud karjääri jooksul MM-sarjas 108 kiiruskatset.