Toyota president on Tänaku võidust lummatud: aitäh sulle, Ott!

«Mul on väga hea meel kuulda teisel pool maakera, et Ott Tänak võitis Argentina ralli. Õnnitlen sind esimese Yarise võidu puhul, Ott. Aitäh sulle!» teatas Toyoda.

«Eelmisel aastal said meie autod rasketel teedel kannatada. Sellest hoolimata on meie meeskonnaliikmed sellest palju õppinud, autod arendanud ning tänu neile on Yaris tagasi poodiumi kõrgeimal astmel. Mul on hea meel näha, et meeskond kasvab ning autod arenevad.»