Video: Liverpooli tähtmängija kirjutas stiilselt uuele lepingule alla

Viimasel ajal on spordimaailmas avaldatud erinevaid videoid, kuidas mängijad klubiga lepingu sõlmivad või seda pikendavad. 26-aastane Brasiilia koondislane pani paberile allkirja eriti stiilselt. Firmino stiilinäide:

❌👀 🤝 Roberto Firmino agrees terms on new long-term #LFC deal: https://t.co/rvxJ30Ochp pic.twitter.com/sUsuABAkrx

Firmino siirdus 33 miljoni euro eest Liverpooli 2015. aasta suvel Saksamaa klubist Hoffenheim. Peaaegu kolm hooaega Inglismaal mänginud brasiillane on Liverpooli särgis löönud 140 mänguga 50 väravat. Sellel hooajal on Firmino saanud kirja 27 väravat – neist 15 on sündinud Inglismaa kõrgliigas.