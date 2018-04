Otepää vald sai Rally Estonia regionaalseks suurtoetajaks

«Rally Estonia ei vaja eraldi tutvustamist, juba algusaastest peale on tegemist olnud eduka võistlusega, mis Otepääle tuntust toonud,» sõnas vallavanem Kaido Tamberg. «Otepää vald on läbi aastate olnud ralli toetaja. Meil on hea meel olla nüüd ürituse regionaalseks suurtoetajaks. Otepää jaoks on sellise kaaluga rahvusvahelise suurürituse toetamine igati läbimõeldud ja kaalutud strateegiline koostöö, mis edendab Otepää turismipiirkonda.»

Ralli direktor Urmo Aava: «Oleme väga rõõmsad, et meie koostöö jätkub suuremahulisemana ja professionaalsemana. Üheskoos saame tõsta kvaliteeti ja tagada, et traditsioonid Otepääl rallit korraldada jätkuksid. Aasta-aastalt saame tuua rohkem sportlasi ja meeskondi Otepääle, kus meie jaoks on väga hea ralli tehnilise keskuse asukoht. Väga oluline roll on meie koostöös Otepää vallas olevate kruusateede parendamisel. Nii saame Lõuna-Eestisse luua maailmatasemel kiiruskatsed ja muuta need igapäevaselt kohalike elanike kasutuses olevad teed paremaks.»