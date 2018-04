Ojamets pisivigastustest: kui Rikberg liigub, siis teistel pole õigust viriseda

Poolfinaalis sai Saaremaa kolmel korral jagu tiitlikaitsja Tallinna Selverist, Bigbank alistas samuti mängudega 3:0 Pärnu Võrkpalliklubi.

Et Tartu meeskonna peatreener Andrei Ojamets on alates 30. aprillist hõivatud Eesti rahvusnaiskonna treeningutega, saab ta meeskonda aidata vaid mängudel ja mõnes üksikus trennis. Treeninguid viivad enamjaolt läbi abitreenerid Argo Meresaar ja Hendrik Rikand.

«Reedel ja nädalavahetusel saan olla meeskonnaga, siis on rahvusnaiskonnal vabad päevad. Selge see, et see graafik on hirmus tihe, aga virisemine ei muuda midagi. Õnneks on mul võimekad abilised nii koondise juures kui Tartu meeskonnas. Tartu naiskonna hooaeg sai eduka lõpu, seega üks asi nüüd vähem teha,» sõnas Ojamets eelseisva seeria kohta. Sel hooajal on Ojamets Tartu Ülikool/Eedeni naiskonnaga juba kolm kulda võitnud, esikoht võideti nii karikasarjas, Balti liigas kui Eesti meistrivõistlustel.

Mõnel Bigbanki mängijal on küll probleeme pisivigastustega, ent suures plaanis ollakse valmis. «Eks hooaja sellises faasis on loomulik, et siit-sealt valutab kõigil. Mina vaatan olukorda selle järgi, et kui Rait Rikberg (Tartu meeskonna 35-aastane libero) liigub ja saab trennis osaleda, siis teistel pole õigust viriseda,» vaatab peatreener olukorrale läbi huumoriprisma.

Ojamets usub, et play-off’ides on olulisim vaimne seisund. «Olulisi momente on mitu, aga minu jaoks on kohamängudel vaimne pool määrav. Tahe ja valmidus võita saab otsustavaks. Ja tahtmine eelkõige iseendale midagi tõestada,» lisas juhendaja. Tartu ja Saaremaa on sel hooajal kohtunud kolmel korral ja kõik mängud lõppesid Saaremaa 3:2 võiduga.

Selle hooaja senise valitseja, esimest aastat suures võrkpallis kaasa tegeva Saaremaa auhinnakapis on nii Eesti karikas kui Balti liiga trofee. Ent hooaja kulminatsiooni eel on neilgi omajagu muresid vigastustega. Peatreener Urmas Tali usub siiski, et kõik mehed on 2. maiks rivis. «Usun, et olukord väga hull ei ole ja 12 meest on olemas. Ja kui ongi 11, siis sellest ka hullu pole,» usub Tali.

Sarnaselt Ojametsale teab Tali samuti, et pikas ja väsitavas seerias saab otsustavaks vaimne valmisolek. «Edu saadab ilmselt seda meeskonda, kellel nii-öelda näpud kauem püsti püsivad ehk kel tahtmist rohkem jagub. See, kel vaimujõud tugev on, kannatab ka füüsilise valu ja rasked hetked ära,» lisas juhendaja ja rõhutas ka kodusaali olulisust nelja võiduni peetavas finaalseerias.