Jalgpalli otsepilt: võidunäljas Vaprus võõrustab esikohta jahtivat Kaljut

Enne mängu:

Kalju on enne vooru algust tabelis 27 punktiga teisel real, sama punktisumma juures juhib liigat Levadia. Mõni tund varem on Levadial seejuures võimalus eduseis mängus Viljandi Tuleviku vastu kolme punktini kasvatada. Pärnu on tabelis viimasel kohal nelja viigipunktiga, kuid eelviimasel real olevast Tallinna Kalevist lahutab neid vaid kolm punkti. Isegi tabeli kuuendast reast on pärnakad vaid kuue punkti kaugusel.