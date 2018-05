Võrkpalli otsepilt: Tartu ja Saaremaa tuline finaalseeria jätkub viigiseisult

Enne mängu:

Saaremaa diagonaalründaja Siim Põlluäär tõdes Kanal 12 eetris antud intervjuus, et loodetavasti sujuvad ka edasised mängud paremini kui avavaatus. «Algul ei saanud vedama, pärast ei saanud pidama. Jube punnitamine oli, aga õnneks saime hakkama. See paarinädalane mängupaus jättis augu ja ei leia õiget mängurütmi. Pärast avamängu vaatas iga mees peeglisse,» sõnas Põlluäär. «Usun, et nüüd saime selle punni eest ära ja hakkab ladusamalt minema.»