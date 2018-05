Salah sai järjekordse auhinna

🇪🇬 @MoSalah This Season:



🏆 Football Writers' POTY

🏆 PFA POTY

🏆 African POTY

🏆 Arab POTY

🌍 Qualified for WC

🥈 Egyptian Presidential Election Runner Up

⚽ PL Top Scorer



🥇🥇🥇🥇🥇 Liverpool POTM

🥇🥇🥇🥇 PFA POTM

🥇🥇🥇 PL POTM

🥇🥇🥇 UCL POTM



👑 The Egyptian King 🎶 pic.twitter.com/S22xxKzN0o