Klavan Roma mängu eel: oleme ründes surmavad

«Muidugi suudame,» vastas Klavan küsimusele, kas Liverpooli mängijad on enesekindlad, et suudavad Roma koduväljakul skoorida.

«Nende jaoks on olukord sama. Nad on teadlikud faktist, et oleme ründes väga surmavad ja võimsad. Nad peavad selle peale mõtlema. Aga kui mängime oma parimal tasemel, on meil suurepärane võimalus pääseda finaali,» ütles Klavan Liverpooli kodulehel avaldatud intervjuus.

«Meie meeskond on väga hea ning meil on üks mäng järel. Kui mängime oma mängu, ei pea me mitte millegi pärast kartma. Oleme päris heal positsioonil,» jätkas Klavan.

Küll aga selgitas Klavan, et Roma on tõestanud, et suudab selg vastu seina olukorras väga hästi hakkama saada. Mäletatavasti kaotas Roma veerandfinaali avakohtumise Barcelonale 1:4, korduskohtumises suudeti aga Kataloonia klubist 3:0 üle olla ning edasi pääseda.