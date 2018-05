Kui palju USA suur palgatõus järgmiste Briscoe’de palkamist keerulisemaks muudab?

«Kui palju need ameeriklased Ühisliigast või Euroopa korvpallist laiemalt üldse teavad? Ilmselt mitte väga palju. Seepärast sõltub ka agentidest palju, kes peavad neile selgitama ja tutvustama siinset korvpalli. Näiteks Isaiah Briscoe puhul algas kõik sellest, et meie rääkisime tema agendiga. Sellest aga üksi ei piisanud. Briscoe ema väga hoolitseb oma poja eest ja pabistas, et mis koht see Eesti üldse on. Siis lasime Cedricul (Simmons), kes Briscoe'd isiklikult ei tundnud, USA-sse helistada ja kinnitada, et tegu on väga normaalse ühiskonna ja meeskonnaga.»