Wengeri mantlipärija on leitud?

Inglismaa meedia teatas nädala alguses, et 17 aastat Kloppi abitreenerina (esmalt Mainzis, siis Dortmundi Borussias ja Liverpoolis) töötanud horvaadi Zeljko Buvaci suhted Kloppiga läksid hiljuti põhjalikult sassi ning pühapäeval teatati Liverpooli mängijatele, et abitreener on klubist lahkunud.