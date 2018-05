Maailma 449. reket võib saada Wimbledonis esimese asetuse

36-aastane Williams oli enne lapsepuhkusele minekut maailma esireket ning võitleb siiani selle eest, et värsketele emadele peaks kehtima edetabelikoha külmutamise reegel. Pärast Indian Wellsi tenniseturniiri, kus Williams kaotas kolmandas ringis õele Venusele, teatas esireket Simona Halep, et on samuti ameeriklanna poolel.

Samas on iga turniiri korraldajal on aga võimalik ise otsustada, kas sellist pretsedenti on võimalik luua või mitte. Nõnda ka Wimbledoni puhul, kui All England Clubi juhatuse esimees Richard Lewis teatas, et seisab oma meeskonnaga raske otsuse ees.

Siiski on võimalik, et Williams saab korraldajatelt võimaluse. Selleks peab ta juuli alguseks maailma edetabelis 32. kohale tõusma. Williams on aga pärast sünnitust pidanud neli ametlikku kohtumist. Viimati langes ta konkurentsist Miami tenniseturniiri avaringis.

Murray võib avaringis kohtuda tipuga

Kui Williamsi asetuse kohal ripub veel küsimärk, siis brittide lemmik, kahekordne Wimbledoni võitja Andy Murray asetust ei saagi.

Andy Murray FOTO: Joe Toth / PA Wire/PA Images

31-aastane Murray pole pärast eelmise aasta Wimbledoni tenniseturniiri puusavigastust ühelgi tenniseturniiril võistelnud ning pärast jaanuarikuus toimunud operatsiooni on ta vaikselt vormi kogunud. Lewis sõnas, et asetuste tegemisel võetakse küll arvesse muruväljakute eelmiste aastate tulemused, ent ATP-ga sõlmitud kokkuleppe põhineb arvuti valemil.

«Kui Andyt seal pole, siis ta 32 sekka ei saa.»