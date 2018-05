Täna: Liverpooli ja Klavanit lahutab unelmate finaalist vaid üks samm

ENNE MÄNGU:



Enne tänaõhtust poolfinaali korduskohtumist Liverpooliga teab AS Roma hästi, et finaali jõudmiseks on neil vaja ajalugu kahekordselt korrata. Esiteks tuleb kodumeeskonnal teha sama, mida tehti veerandfinaalis Barcelona vastu ehk võtta 3:0 võit. Teiseks on Roma varem vaid korra kõrgeimas eurosarjas finaali jõudnud.

See juhtus 1984. aastal ning ka siis vajati 3:0 võitu – avamängus oli toona Euroopa tippude hulka kuulunud Dundee Unitedile tulemusega 0:2 alla jäädud. Ning kuna ka Euroopa karikasarja finaal pidi tol aastal peetama Roomas Stadio Olimpicol, alustasidki itaallased koduses põrgukatlas püha ristikäiku finaalipääsme nimel.

Alustuseks prooviti mõistagi ära osta vilemees Michel Vautrot'd, ent prantslane saatis talle 50 000 naela pakkunud itaallased kuu peale. Hiljem sai Roma president Dino Viola selle eest UEFA-lt ka pika tegutsemiskeelu.

Et toonased reeglid seda lubasid, tõsteti kohtumine õhtult keskpäevasesse leitsakusse lootusega šotlasi rammestada. Ööl enne seda ei saanud Dundee mängijad samuti sõba silmale, sest nende hotelli ümber saalis «juhuslikult» trobikond politseinikke ühes lakkamatult haukuvate koertega. Mängueelset soojendust tegema asunud šotlasi tervitas 69 000-pealine publik tribüünidelt aga apelsini- ja õunarahega.

«Jumal nea Unitedit»

Lisaks vastaste füüsilisele töötlemisele kasutati ka psühholoogilisi nippe. Dundee peatreener Jim McLean viskas pärast võidukat avakohtumist mõtlematu nalja, mainides: «Ma ei tea, mis tablette mu mängijad sõid, aga loodetavasti jätkavad nad samas vaimus!» Roma president Viola asus seepeale kõigile kuuldasoovijaile tõsimeeli kuulutama, et šotlased tarvitavat dopingut...

Mängu ajal rulliti tribüünidel lahti loosungid nagu «Jumal nea Dundee Unitedit» ning mõnevõrra napima fantaasialennu abil valminud «Roma vihkab McLeani, ta on ****­». Kui kohtunik Vautrot' lõpuvile märkis roomlaste ihaldatud 3:0 võitu, asusid väljakuperemehed juubeldamise asemel McLeani ja abitreener Walter Smithi mõnitama – meeste suunas kerkisid keskmised sõrmed, paljud Dundee mängijad said särgile mälestuseks süljeläraka. «Oleksime võinud avamängu võita ka 3:0 või 4:0. Finaali poleks me tol aastal ikkagi pääsenud,» nentis Unitedi poolkaitsja Billy Kirkwood veel aastaid hiljemgi mõrult.

Inglismaa ja Itaalia suhted vutiväljakul on alati olnud armastusväärsest kaugel. «Palun öelge edasi, et ma ei räägi nende kuradi petistega,» edastas 1973. aastal Itaalia ajakirjanikele oma sõnumi kurikuulus Brian Clough, kui tema juhendatav Derby oli kaotanud Torino Juventusele. Viimase paarikümne aasta jooksul on aga nii Liverpooli, Manchester Unitedi, Arsenali, Tottenhami, Chelsea kui ka Middlesbrough' fännide külaskäik Igavesse Linna lõppenud ühtemoodi: Roma ultrafännide noarünnakute ohvrina. Eriti levinud teguviis on noahoop istmikku, mida loetakse vastasfännide häbimärgistamise ja enda territooriumi kaitsmise sümboliks.

Kumb siis ikkagi päevaga ehitati: kas Rooma või Birkenhead? FOTO: Steve Parsons / PA Wire/PA Images / Scanpix

11-meetrine kättemaks Dundee eest

Olgu fännidega kuidas on, ent mängumurul on seni kahe klubi duellides jäänud peale Liverpool. Tolsamal mälestusväärsel 1984. aastal maksid nad Dundee alandamise eest otsekohe Romale kätte, võites finaali tänu penaltiseeriale. Viimati kohtuti Romaga 2002. aastal Meistrite liiga vahegrupis ning siis tõid punastele edasipääsu Jari Litmaneni ja Emile Heskey väravad.

Ei saa mõistagi välistada, et Roma suudab eelmises ringis Barcelona vastu korda saadetud kangelastegu täna õhtul korrata, ent Eesti koondise kapten Ragnar Klavan on kindel: ka Liverpool lööb Roomas väravaid.