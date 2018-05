Mäkinen Tänakust esisõitjat ei tee: nad peavad ise hakkama saama

Tänak on selgelt olnud Toyota meeskonnas selle hooaja kõige kiirem sõitja. Lõppenud nädalavahetusel võitis ta Toyota ridades ka esimese ralli ning vähendas MM-sarja üldarvestuses liider Sebastien Ogier’ga vahe 28 punkti peale. Teisel kohal olev Thierry Neuville edestab eestlast 18 punktiga.

Kui Tänak on üldarvestuses kolmas, siis teised Toyota sõitjad Esapekka Lappi ja Jari-Matti Latvala hoiavad alles seitsmendat ja kaheksandat kohta.

Tahes-tahtmata tekib küsimus, kas Toyota hakkab mingil hetkel aina enam Tänaku peale panustama, sest juba praegu on selge, et ainsana on võimalik Toyota meeskonnas MM-tiitli peale sõita temal.

«Isiklikult olen seisukohal, et sõitjad peavad ise hakkama saama. Meie jaoks on tähtis, et kaks autot jõuaks igal rallil võimalikult kõrgel kohal finišisse. Kuid tiimikäsklustest on praegu veel vara rääkida,» ütles Mäkinen.

Eriti vastumeelne on Mäkinenile see, kui ta peaks paluma Latvalal ja Lappil mängida teist rolli nende kodurallil Soomes. Eelmisel hooajal suutsid mõlemad soomlased rallit juhtida ning lõpuks teenis oma esimese etapivõidu just Lappi.

«Kujutate ette, et annaksin neile Soome rallil tiimikäsklusi? See paneks nad väga muretsema, kui käsiksin neil Soomes aeglasemalt sõita,» ütles meeskonna pealik.