Võrkpalli otsepilt: kas Saaremaa maksab Tartule avavaatuse häbi eest kätte?

Enne mängu:

Avamängu nii kindel võit tuli mõningase üllatusena ka võitjate peatreeneri Andrei Ojametsa jaoks. «Ei varja, on natukene üllatav. Ei tea, kas Saaremaa polnud valmis, et me nii kõvasti vastu hakkame. Kuskil nad esimeses geimis murdusid, meie pidasime nende servi pressi all vastu ja suuri rumalusi ei teinud,» sõnas Ojamets Kanal 12 mängujärgses intervjuus.

Saaremaa peatreener Urmas Tali tõdes, et asjad ei sujunud seeria avakohtumises kuidagi. «Ei tulnudki finaali tunnet, mäng käima ei läinud kuskilt. Tartu mängis täna lihtsalt paremini kui meie,» kommenteeris Tali ja leidis, et ka temal oli kaotuses oma roll, sest oli viimasel ajal seotud hoopis U20 koondisega, kes osales EM-valikturniiril. «Reedel on uus mäng, vaja on palju võita, et seda tiitlit kätte saada. Nüüd on kaks mängu Tartus ja seal peame midagi ära tegema, et seerias üldse ellu jääda. Parandamist vajab meil kõik,» lisas Tali.