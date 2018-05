FIFA uus plaan tagaks Eestile iga kahe aasta tagant 5,6 miljonit dollarit

FIFA eesmärk on hakata igal paarisaastal korraldama ülemaailmset Rahvuste liigat, mis jäljendaks oma põhimõttelt tänavu sügisel startiva Euroopa Rahvuste liiga mudelit - riigid on jaotatud seitsmesse tugevusgruppi, mille vahel toimub tõusmine ja langemine vastavalt tulemustele.

Võtmekohaks siinkohal on Euroopa kaasamine, sest ilma Euroopa koondisteta poleks see võistlus kommertslikus plaanis atraktiivne. Et Euroopa riigid nõusse saada, pakub FIFA prisket präänikut - igale Euroopa riigile on iga osaluskorra eest tagatud 5,62-7,5 miljonit USA dollarit. See summa kehtiks Euroopa pingerea 33-le tagumisele riigile, tipmised viis teeniksid 37,5-50 miljonit dollarit.