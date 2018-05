Ülevaade: Hiiumaa-Austraalia ühistöö murdis saarlased

Nii nad ütlesid:

Urmas Tali

Saaremaa VK peatreener

Urmas Tali. Tairo Lutter

«Kaotuse tingisid kõik asjad kokku. Ma olin meeskonna juurest viis päeva ära (Tali juhendas eelmisel nädalal Venemaal Eesti U20 koondist – toim.) ja arvasin, et see ei jäta meeskonnale jälge. Aga järelikult jättis. Minu viga. Meeskonna häälestus oli halb - nii finaali ei mängita. Olime vastuvõtul liiga püüdlikud ja see ei toonud tulu. Eks see ole ka see finaalinärvilisus, mida teistes mängudes pole. Tuleb meeskond reedeks joonele tõmmata. Tartu ei löönud iseenesest servi, mida vastu polnud võimalik võtta. Curtis Stockton oli täna (eile – toim.) tõesti hea, aga vaatame, mida ta reedel teeb.»

Andrei Ojamets

Tartu Bigbanki peatreener

Andrei Ojamets. TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

«(Muigab.) Ah et mis juhtus? Juhtus nii, et me võitsime. Seda, et me 3:0 võiksime avamängu Kuressaares võita, ei osanud ka mina ennustada. Hakkasin sellist tulemust uskuma alles kolmanda geimi alguses. Eks me olime ilmselt paremini häälestatud ja ka näljasemad. Saarlastel on tänavusest hooajast juba kaks karikat taskus ja kõik omavahelised mängud olid nad samuti võitnud, kuigi alati 3:2. Võtmemoment oli ikkagi vastuvõtt. Tänapäeval ei saa ilma selleta kõrgel tasemel võrkpalli mängida. Ka meie oma serv oli piisavalt terav, et ei lasknud saarlastel nende kiiret mängu mängida. Hindrek Pulk on inimene, nagu ta täna (eile – toim.) tõestas. Ütlesin mängijatele ka riietusruumis, et kui te kõik arvate, et Pulk on mingisugune jumal, siis te kardategi teda.»