Craig Breen tuleb WRC autoga Rally Estoniale

«Tulen suurima heameelega taas Eestisse. Olen Rally Estonial startinud kaks korda ja mul on sellest võistlusest head mälestused,» rääkis Citroën Total Abu Dhabi World Rally Teami liige Craig Breen. Ta lisas, et ralli Eesti teedel annab hea võimaluse sõita kiiretel katsetel, mis on heaks ettevalmistuseks enne Soome MM-rallit. «Suudame Citroën C3 WRC autoga pakkuda kindlasti väärt vaatemängu, milles fännid pettuma ei pea,» lubas Breen.

Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team meeskonna juhi Pierre Budarti sõnul on osalemine Shell Helix Rally Estonial on tiimile täismahus testi eest, sest see annab võimaluse kasutada rohkem erinevaid katseid kui tavalisel testil. «Teisest küljest saame nii anda Craig Breenile ja Scott Martinile rohkem kilomeetreid autos. Sõitja ja kaardilugeja seisukohast on samuti hea, et seda tehakse võistlusel, sest nii suudetakse ka omavahelist koostööd kiiretel teedel enne Soome MM-rallit harjutada,» sõnas ta.