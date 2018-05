Klopp suure finaali eel: hõbemedalitele pole selles klubis kohta

«Kaotasime Inglismaa liigakarika finaali. Keegi ei ütle Liverpooli tänavatel pärast seda mulle: aitäh, et viisid meeskonna finaali. Pääsesime ka Euroopa liiga finaali. Keegi ei täna sellegi eest,» rääkis Klopp The Guardiani vahendusel. «Meil on töö lõpetamata ja karikad võitmata. Hõbemedalitele pole Melwoodis kohta. Sellest on pisut kahju, aga sport kord juba on selline.»