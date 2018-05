LeBron James on Liverpooli pealt kokku ajanud varanduse

2011. aastal ostis James 6,5 miljoni dollari eest kaks protsenti Liverpooli aktsiatest. ESPN kirjutab, et praegu on Liverpooli väärtus 1,6 miljardit dollarit. Ning see olevat veel konservatiivne hinnang.

See tähendab, et Jamesi osalus Liverpooli jalgpalliklubis on praegu väärt hinnanguliselt 32 miljonit dollarit. Ehk seitsme aastaga on ta oma investeeringut kasvatanud 25,5 miljoni dollari võrra.