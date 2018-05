Ragnar Klavan: finaal Madridi Realiga tõotab tulla rock’n’roll!

«Lõpuvile järel olin natuke pahane selle penalti-situatsiooni peale,» sõnas keskkaitsja eile õhtul Postimehega vesteldes. «Ma kohtunike suunal kommentaare ei anna. Kõik annavad platsil endast parima. Samamoodi, ka mängijatel pole kõik päevad vennad ja ei tule välja ainult head mängud. See kõik on osa jalgpallist,» rääkis Klavan esmalt diplomaatiliselt ja lisas siis muiates: «Ma ei kommenteeri kohtunikke, aga see ei olnud penalti!»