Jürgen Henn: tuleb raske mai, aga peame välja ujuma

Eeldusel, et Flora alistab Evald Tipneri karikasarja poolfinaalis enda duubelrivistuse ja jõuab finaali, peab valitsev Eesti meister pidama vahemikus 2.-26. maini ehk 25 päeva jooksul koguni kaheksa võistluskohtumist, mille sekka mahuvad ka tippmatšid Levadia ja Transiga ning karikafinaal emma-kumma viimatimainitu vastu. Olgu öeldud, et sama raju kalender ootab ka Levadiat.

Flora peatreener Jürgen Henn tõdes pärast matši Kaljuga, et tihe graafik on väljakutse, aga rohevalged loodavad selleks valmis olla. «Õnneks on meie pink suhteliselt pikk ja on pingilt päris hea kvaliteediga mängijaid juurde tuua. Vigastatudki hakkavad tervenema. Rauno Alliku juba mängis. Meil on võimalus vajadusel piisavalt roteerida ja anda puhkust. Maikuu koos juuni alguse koondisepausiga tuleb raske, aga peame siit välja ujuma,» sõnas Henn.

«Paneb natuke mõtlema. Kõik mängud on olnud võrdsed ragistamised, aga millegipärast kaldunud vastase kasuks. See on mõttekoht,» möönis Henn. Kas põhjuseks võib olla tõik, et Flora kaotas talvel kolme liini liidrid, kui välismaale siirdusid keskkaitsja Joonas Tamm, poolkaitsja Brent Lepistu ja ründaja Rauno Sappinen? «Sealt võib mingeid vastuseid otsida, aga raske öelda, kas just 100% see ongi põhjus,» sõnas Henn.