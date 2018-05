Kirpu krahh Dubais tõstis intriigi lakke

Tulipunkti keskmes on Eesti koondise moodustamine suvisteks tiitlivõistlusteks (EM ja MM), mis pannakse reglemendi järgi paika põhimõttel 3+1. Kolm kohta otsustatakse Eesti edetabeli põhjal ja neljanda liikme nimetab treenerite töörühm, kus kõige enam maksab naiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma sõna.

Hetkel tabelis teisel kohal paikneva Kirpu 64 seast välja jäämine tähendab, et kui Lehis jõuab Dubais veerandfinaali (ja Irina Embrich ei saavuta temast paremat tulemust ning Nelli Differt ei võida etappi), on tal koht tabeli kolme parema seas tagatud, sest koht MK-etapi veerandfinaalis on väärt 80 edetabelipunkti, mis tõstaksid ta Kirpust kahe punktiga mööda.