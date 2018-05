NFLi klubi on tantsutüdrukute ahistamise pärast suures plindris

New York Timesi andmetel ulatub skandaal aastasse 2013, kui tantsutüdrukuid pildistati Costa Ricas kalendri jaoks. Ajalehega rääkinud viis anonüümseks jääda soovinud tantsutüdrukut tundsid, et klubi käitub kupeldajana.

Tüdrukud meenutasid, et pärast 14-tunnist tööpäeva andis tantsutüdrukute eest vastutanud juht neile teada, et üheksat tantsutüdrukut 36-liikmelisest grupist ootab õhtul eriline ülesanne – mõned sponsorid soovivad neid ööklubis eskordina kasutada. Tüdrukud teadsid, et töökohustusest ei saa keelduda, ent nii mõnigi neiu läks ööklubisse pisarates.