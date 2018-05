Kergejõustiku MMi muudatus mõjutab ka eestlasi

Nimelt toimub MM 28. septembrist 6. oktoobrini ning päise päeva ajal oleks jooksmine sportlastele liiga palav. Kui seni on olnud tiitlivõistlustel nii hommikune kui õhtune programm, siis nüüd proovitakse ajakava muuta nii, et kõik alad toimuksid võimalikult hilja.

«See on uudne ja põnev olukord. Saame katsetada, sellest õppida ning proovida seda Tokyo olümpia eel,» selgitas IAAFi president Sebastian Coe.

Kuigi tavapäraselt võisteldakse augustikuus, kolitakse Doha võistlus just põrgukuumuse pärast oktoobrisse. See aga tähendab, et pikeneb ka kergejõustiklaste hooaeg.