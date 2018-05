Eesti discgolfarid lähevad EMile kõrgeid kohti püüdma

Tiimi kaptenil ja mullu EMil napilt medalita jäänud Tattaril on hea meel, et sel aastal esindab Eestit tugev ja ühtne koondis. «Loodan, et kõik suudavad Horvaatias endast parima anda ja tagasi tulla kõrgete kohtadega,» ütles ta.

Kui üle-eelmisel EMil Šveitsis eraldati Eestile kümme ja eelmisel EMil Soomes 13 kohta, siis tänavu juba 16, mis näitab, et Euroopa mõistes oleme discgolfi-suurriik. Rohkem mängijaid on selle aasta mõõduvõtul välja panna vaid Soomel (26).

Eesti Discgolfi Liidu presidendi Rein Rotmeistri sõnul näitab see, et kohalik kettagolf areneb kiiresti. «See on väga tubli saavutus. Senistel EMidel pole veel õnnestunud medaleid võita, kuid tänavune koondis on väga võitlusvõimeline ja ootame esimesi medaleid. Pöidlad pihku!» rääkis ta.