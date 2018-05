Nõlvaku ja Tiisaare ilus turniir lõppes valusa kaotusega

Kusti Nõlvak ütles pärast alagrupimänge, et turniiril on suudetud hästi keskenduda ja kõrvalistest teguritest end mitte häirida lastud. «Venelastega mäng oli ühe väikese mõõnaga (teine geim kaotati 7:21-toim). Lešukov «tassis» kaitses pea kõik üles ja lahendas väga kindlalt ära ka,» kommenteeris Nõlvak rasket hetke. «Aga me ei lasknud sellest end üldse häirida, sest nad mängisidki väga hästi. Oma servi lasime ka pehmemaks.»